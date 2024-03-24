В украинском городе повреждены все подстанции и ТЭЦ Мэр Харькова Терехов сообщил повреждении всех подстанций и ТЭЦ

Фото: ГСЧС Украины

В Харькове на Украине зафиксированы серьезные разрушения, заявил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телемарафона, комментируя восстановление местной критической инфраструктуры. По его словам, были повреждены все электрические подстанции, а также тепловая электростанция.

Очень серьезные разрушения, разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ, — сказал украинский чиновник.

Глава Харькова добавил, что сейчас ремонтные бригады города работают над восстановлением поврежденных объектов. При этом Терехов не стал озвучивать конкретные сроки завершения работ.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о введении почасовых графиков подачи электроэнергии в Харькове из-за повреждения оборудования. По данным Минэнерго Украины, в ночь на 24 марта в Харьковской области почти 16 тысяч абонентов остались без света из-за взрывов.

Также ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о серии мощных ночных взрывов в Киеве. На всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Киеве также сработала система противовоздушной обороны.

До этого СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области Украины. На территории региона звучала воздушная тревога.