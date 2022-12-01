В украинских городах начали воровать электрогенераторы Украинские СМИ: в городах начали активно воровать электрогенераторы

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На Украине начали активно воровать электрогенераторы, установленные для нивелирования последствий отключений энергии, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны». По его данным, количество случаев воровства со временем увеличится, так как генераторы устанавливают либо на улице, либо в подвалах, чердаках и на крышах домов, куда несложно проникнуть.

Так, накануне был украден генератор в населенном пункте Прилиманский Одесского района. Злоумышленники отжали двери продовольственного магазина, проникли внутрь и похитили бензиновый генератор. Еще один генератор был украден в самой Одессе.

Неизвестные извлекли генератор из подвала дома на улице Владимира Великого, завернули его в покрывало и увезли на коляске, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь страны Энтони Блинкен заявил, что США решили закупить оборудование для поддержания энергетической безопасности Украины. В пакет помощи для Киева войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники перенапряжения, разъединители, оборудование и топливо для резервной работы украинских электростанций. Агентство США по международному развитию также поставит на Украину бронежилеты для коммунальщиков, мобильные котельные и оборудование для тепловых сетей на $23 млн.

Эти поставки должны обеспечить теплом 7 млн мирных жителей в 19 областях Украины. Также Минэнерго США выделило $35 млн на закупку и $17 млн на транспортировку электросетевого оборудования, дизельного топлива и генераторов для аварийной эксплуатации украинских АЭС.