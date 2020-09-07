В Турции из-за коронавируса запретили стоять в общественном транспорте

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Суд в Турции приговорил Абдулгадира Машарипова, совершившего теракт в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе, к 40 пожизненным срокам.

По данным Anadolu, осуждённый уроженец Узбекистана в общей сложности получил 1368 лет. В момент теракта в клубе Reina находилось до 800 человек, они отмечали Новый год. Нападавший ворвался в заведение...