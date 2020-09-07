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В Турции из-за коронавируса запретили стоять в общественном транспорте

20:29, 07 сентября 2020
Фото: Osman Orsal/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении запрета на проезд в общественном транспорте стоя. Ограничение связано с ростом уровня заболеваемости COVID-19 в стране.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что распространение коронавирусной инфекции в Турции вновь вышло на пик. В течение последних дней в стране фиксировалось сравнимое с показателями мая и июня количество новых случаев заражения.

Меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут ещё больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте, — сообщил Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

Президент добавил, что нарушителей ограничительных мер будут сурово штрафовать.

В Турции за время пандемии выявлено 279 806 случаев COVID-19, 6673 человека скончались от инфекции и её последствий.

Ранее, как передавал NEWS.ru, резкий рост числа заразившихся коронавирусом вынудил ввести новые ограничения власти Дании.

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