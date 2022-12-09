В Страсбурге задержали подозреваемых в подготовке терактов France Info: контрразведка Франции задержала подозреваемых в подготовке терактов

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Контрразведка Франции задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Операция по нейтрализации ячейки экстремистов прошла 18 ноября в Страсбурге.

Как рассказал осведомленный источник, в группу входили пятеро ранее уже известных французскому управлению внутренней безопасности (DSGI) человек, а также двое недавно прибывших в страну.В настоящее время двое членов группы взяты под стражу, им предъявлены обвинения в преступном террористическом сообществе. Остальные пять членов группы освобождены.

Задержание состоялось за неделю до открытия рождественской ярмарки в Страсбурге. Она привлекает ежегодно до двух млн посетителей.

Ранее сообщалось, что полиция Германии задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Стражи порядка провели одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг.

Обыски прошли в 130 домах и квартирах правых радикалов, готовивших государственный переворот. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека.