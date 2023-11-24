В США заявили, что Зеленский дошел до отчаяния TAC: Зеленский впадает в отчаяние из-за ситуации на фронте

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впадает в отчаяние из-за неудач на фронте, пишет The American Conservative. По информации издания, глава государства понимает, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта

Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто». Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций, — говорится в публикации.

Обозреватель Ли Женьхао в статье, опубликованной китайским порталом Sohu отмечал, что недавние жалобы советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка на то, что у Украины может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, являются попыткой Киева сыграть на жалости Вашингтона. По его мнению, Украина пытается таким образом вернуть интерес Запада к себе, чтобы получить дополнительную помощь.

Ранее Подоляк пожаловался на затягивание Западом поставок оружия Украине. По его словам, вопреки договоренностям, передача оружия и боеприпасов растягивается на несколько месяцев. Он также подчеркнул, что Украине нужны не «чудесные» предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, а полноценная военная помощь.