В Словакии раскрыли, как избавиться от поляризации общества Словацкий политик Харабин: изгнание СМИ Сороса избавит общество от поляризации

Фото: AP/TASS

Штефан Харабин

Поляризация общества в Словакии исчезнет через две недели после того, как из страны будут изгнаны СМИ, связанные с финансистом Джорджем Соросом, заявил бывший министр юстиции республики Штефан Харабин. Он добавил, что закрыть также следует некоторые неправительственные организации, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Изгоните спонсируемые Соросом прессу и НПО из публичного пространства, и поляризация общества в Словакии закончится в течение недели, — сказал он.

Заявление Харабина прозвучало на фоне покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая после заседания правительства в городе Гандлова. В покушении подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Также отмечается, что мужчина не скрывал своих взглядов и открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях. Помимо этого, оппозиционер выступал также против отказа от поставок оружия Киеву.

Ранее стало известно, что Цинтулу доставили в суд, где ему будет определена мера пресечения по делу о покушении. Он утверждает, что не собирался убивать политика, а хотел только навредить ему.