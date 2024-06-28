В Словакии пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус MY Nové Zámky: столкновение поезда и автобуса в Словакии убило шесть человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При столкновении пассажирского поезда с автобусом в городе Нове-Замки на юго-западе Словакии погибли шесть человек, сообщает издание MY Nové Zámky. По информации журналистов, локомотив в результате инцидента загорелся.

Еще несколько пассажиров остаются в тяжелом состоянии, отметили представители СМИ. Авария произошла на железнодорожном переезде.

Как передавало издание, в поезде находились около 200 человек, среди которых пострадал лишь машинист. Все жертвы ехали в автобусе, серьезные ранения получил водитель транспортного средства, констатировали журналисты.

Ранее на Московском вокзале Санкт-Петербурга мужчина застрял между платформой и движущимся поездом. Пострадавшего протащило несколько метров. Судя по кадрам, он пытался пробраться между вагонами, но состав его опрокинул вниз.

В апреле подросток проехался снаружи «Сапсана» от Москвы до Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили ребенка еще во время движения поезда, но снять полиции его удалось лишь на Московском вокзале в Северной столице. Школьник поведал сотрудникам полиции, что он опытный зацепер и занимается этим уже на протяжении трех лет.

Кроме того, более 60 человек пострадали в результате столкновения поездов в Аргентине. Авария произошла на мосту Палермо на главной транспортной артерии Буэнос-Айреса, когда пассажирский поезд столкнулся с составом, перевозившим материалы для ремонта железнодорожного полотна.