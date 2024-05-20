В Петербурге мужчина попал под поезд на вокзале «Фонтанка»: в Петербурге мужчина застрял между платформой и движущимся поездом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Московском вокзале Петенрбурга мужчина застрял между платформой и движущимся поездом, пишет «Фонтанка». Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, пострадавшего протащило несколько метров.

Судя по кадрам, мужчина пытался пробраться между вагонами, состав его опрокинул вниз. Поезд остановился примерно через двадцать секунд после падения человека. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. На расписании железнодорожного транспорта случившееся не повлияло.

В апреле подросток проехался снаружи «Сапсана» от Москвы до Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили ребенка еще во время движения поезда, но снять полиции его удалось лишь на Московском вокзале в Северной столице. Школьник поведал сотрудникам полиции, что он опытный зацепер и занимается этим уже на протяжении трех лет. За выходку на юношу выписали административный протокол.

До этого 19-летний зацепер в Санкт-Петербурге попал в больницу после экстремальной поездки на «Сапсане». Он вместе с приятелем запрыгнул на отбывающий поезд на Московском вокзале.

Как сообщалось, ранее, зацеперу, который получил удар током на станции Электроугли в Подмосковье, спасли обожженный половой орган, но удалили треть руки. По данным канала, 15-летний хулиган находится в больнице на аппарате ИВЛ. Врачи борются за его жизнь.Инцидент произошел 13 мая. Молодой человек задел промежностью токоприемник, когда попытался раскачать конструкцию, и получил сильный удар.