В Шотландии планируют продать с аукциона самый дорогой в мире виски

https://static.news.ru/photo/df4d8ee8-5cc1-11eb-9eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whisky Auctioneer

Аукционный дом Whisky Auctioneer в Шотландии выставил на онлайн-аукцион бутылку одного из самых редких сортов виски — 60-летнего Macallan. Стоимость лота может превысить рекордную цену за бутылку этого напитка.

Действующий рекорд был поставлен в 2019 году, тогда виски Macallan из той же партии приобрёл один из коллекционеров за 1,2 млн фунтов стерлингов (около $1,65 млн).

В 1986 году было выпущено всего 12 бутылок односолодового виски Macallan, который был подвергнут дистилляции в 1926 году.

Вполне вероятно, что Macallan 1926 Fine and Rare побьёт мировой рекорд стоимости продаваемого на аукционах виски. Для коллекционеров это самая ценная бутылка, — приводит ТАСС слова эксперта по редким сортам виски Ангуса Макрейлда.

Выставленная на аукцион бутылка входит в крупную частную коллекцию, которую собирал предприниматель из Колорадо Ричард Гудинг в течение 20 лет. В его коллекции также имеются виски таких брендов, как Bowmore, Springbank, а также Stromness и Dallas Dhu, которые больше не выпускаются. Лот был выставлен на торги семьёй коллекционера, который скончался в 2014 году.

Торги за бутылку Macallen пройдут 12–22 февраля. Вместе с раритетным напитком также будут выставлены на аукцион ещё около двух тысяч бутылок из коллекции Гудинга. По предварительным оценкам экспертов, эта часть коллекции будет распродана за несколько миллионов фунтов стерлингов.

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