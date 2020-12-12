Бэнкси в 16 раз увеличил стоимость дома в Бристоле

https://static.news.ru/photo/d3260f8e-3d66-11eb-b860-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/banksy

Уличный арт-художник Бэнкси, вдохновлённый пандемией коронавируса, недавно нарисовал на одной из стен дома в Бристоле чихающую старушку. Владельцы двухэтажного дома выставили его на торги, оценив в £5 млн. При этом средняя цена домов на этой улице составляет £300 тыс.

57-летняя владелица дома Эйлин Макин должна была заключить договор о его продаже на следующей неделе, но отменила сделку. Её сын сказал, что они поторопились с решением и его нужно ещё как следует обдумать.

Когда вы просыпаетесь от таблоидов, которые говорят, что дом теперь стоит пять миллионов фунтов стерлингов, вы должны подумать о том, что вы делаете, — сообщил The Sun сын Николас.

В результате, спустя 48 часов торги возобновились. Изображение Бэнкси владельцы дома прикрыли экраном из плексигласа и установили сигнализацию. Николас заявил, что им пришлось изрядно потратиться на защиту этого произведения искусства. По его словам, картина вызывает интерес у многих местных жителей, они теперь часто собираются возле дома.

Это не первый сюжет Бэнкси, посвящённый пандемии. Ранее в лондонском метро появились его чихающие мыши.

Как писал NEWS.ru, граффито Бэнкси, получившее название «Апчхи!», изображает пожилую женщину в платке, чихнувшую так сильно, что изо рта у неё вылетела вставная челюсть, а из рук выпали сумочка и трость. Дом, на котором она изображена, находится в начале улицы с крутым подъёмом, и из-за этого со стороны может показаться, что от чиха бабушки покосились дома.

Бэнкси — известный во всём мире стрит-арт-художник. Его работы зачастую направлены против некоторых политических решений, войн, капитализма и морализаторства. Его граффити, появляющиеся всегда неожиданно, мгновенно становятся предметом охоты журналистов, фотографов, коллекционеров, художественных критиков, а зачастую и вандалов.