В СФ высмеяли Зеленского «в маечке цвета хаки» на встрече с лидерами Европы Сенатор Долгов о форме Зеленского на встрече с лидерами ЕС: «потерял правила приличия»

Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Италии Марио Драги и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, появившийся перед встречей с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в одежде, напоминающую военную форму, нарушил не только этикет и дипломатические каноны, но и забыл о правилах приличия в отношениях с западными коллегами, заявил NEWS.ru бывший дипломат, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Он напомнил, что министры и приближенные украинского лидера ведут себя по-хамски, обращаясь к европейским политикам.

Они ведут себя по-хамски, выклянчивают оружие, оскорбляют лидеров суверенных государств, которые их кормят в прямом и переносном смысле и продолжают подпитывать неонацистский режим Зеленского. Так они еще эту руку дающую кусают. То, что он вышел в каком-то военном камуфляже, выглядит крайне комично, потому что Зеленский далек от всего, что связано с исполнением воинского долга. Ему наплевать на интересы собственного народа. Он каждый день в маечке цвета хаки в эту мясорубку отправляет тысячи молодых украинских мужчин, которые гибнут десятками тысяч. И продолжат гибнуть до нашей полной победы, потому что это абсолютно бесполезное сопротивление со стороны Киева. Это реализация американского плана ценой жизни десятков и сотен тысяч украинцев. Это реальная и преступная политика Зеленского, — заявил Долгов.

Он добавил, что Зеленский «потерял ориентацию в пространстве и правила приличия». В чем бы он не вышел на встречу со «своими партнерами», ничего не поменяется.

Даже если он в костюме выйдет при галстуке, суть не поменяется. Это абсолютно антинародный режим, который забивает гвозди в гроб украинской государственности, реализуя американский замысел по противодействию России. Неважно, в чем он выйдет, потому что Зеленского как политического лидера не существует. Я абсолютно убежден в том, что это кукла, марионетка, которую используют по-всякому. Он никакого отношения ни к Украине, ни к интересам украинского народа не имеет. Это такое недоразумение, поэтому в чем оно одето — абсолютно все равно, — подытожил Долгов.

Зеленский встретился с Макроном, Шольцем и Драги в Киеве. Встреча политического триумвирата в столице Украины стала первой с начала специальной военной спецоперации РФ, отмечает агентство. К трио также присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.