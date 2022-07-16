В Сети опубликовали видео с поющим гимн России британским наемником Аслином

Фото: dan-news.info

Британский наемник, приговоренный к смерти в ДНР, Эйден Аслин

Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором британский наемник, приговоренный к смерти в ДНР, Эйден Аслин исполняет гимн России. Журналист сопроводил ролик подписью о противоречивых чувствах, которые вызывает «песня» подданного Великобритании.

Аслин исполнил гимн России во время приезда американского журналиста Джона Дугана. После интервью осужденный за наемничество рассказал, что в нем проснулся талант к пению, который он затем продемонстрировал.

Перед исполнением гимна России Аслин отметил, что его талант хвалят соратники. По словам британца, ему сказали, что он хорошо поет.

Я до сих пор под впечатлением. Не могу понять: мне гадко или стыдно? Или просто неприятно? Или это из серии «захочешь жить — и не так запоёшь»? — написал Косарев.

В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима за наемничество. Отец одного из осужденных обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в помиловании сына.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее отметил, что смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. В настоящее время ожидается окончательное решение суда.