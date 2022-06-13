В Сербии «заминировали» российское посольство В редакцию сербской газеты «Вечерние новости» поступило сообщение о минировании российского посольства

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В редакцию сербской газеты «Вечерне новости» поступило сообщение о минировании посольства РФ в Белграде и ряда других важных объектов, говорится на сайте издания. Электронное письмо было отправлено с gmail-адреса за подписью «Антон Геращенко». В сообщении указываются конкретные «заминированные здания».

Мы залили бомбами весь Белград, — говорится в сообщении злоумышленников.

В списке заминированных объектов значатся зоопарк, посольство России, военная академия, главный кампус университета в Белграде, студенческие общежития, конституционный суд и парламент республики.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ранее заявлял, что полиция республики за первую половину 2022 года вынуждена была провести в 100 раз больше противодиверсионных досмотров из-за участившихся писем о минировании.

Месяцем ранее Белград и несколько крупных городов Сербии подверглись массовой атаке телефонных террористов. В течение всего дня в МВД страны поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в различных социальных объектах.