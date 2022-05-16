Сербия подверглась массированной атаке телефонных террористов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Столица Сербии Белград и несколько крупных городов страны подверглись массовой атаке телефонных террористов. В течение всего дня в МВД страны поступают сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в различных социальных объектах. В связи с этим утром были эвакуированы ученики из 97 начальных школ города, после чего занятия были отменены в 21 средней школе. Также проверка проводилась в аэропорту Константин Великий в Нише.

После сообщений о взрывных устройствах, заложенных в школах Белграда, поступила новая информация — о том, что бомбы были заложены на мостах в Белграде, а также в торговом центре Ada Mall, передаёт Telegraf.rs.

Проверяются сообщения о том, что бомбы были заложены на мостах, в частности речь идёт о мосте на Аде, Бранковом мосту, Газели, Новом Железнодорожном и Панчевском мостах, а также в торговом центре Ada Mall, — подтвердили в МВД.

Сообщение о бомбе также поступило в ТЦ «Стадион», там ведётся эвакуация посетителей и сотрудников.

Заместитель мэра столицы Горан Весич также отметил, что мэрия Белграда получила анонимное сообщение о том, что на всех производственных предприятиях компании «Белградский водопровод» были заложены взрывные устройства. Эта информация на данный момент проверяется.

Ведётся интенсивная работа по выявлению лиц, совершивших преступные деяния, связанные с ложными сообщениями о бомбах, которые ежедневно поступают по большому количеству адресов в Белграде и других городах Сербии, — сообщили в полицейском ведомстве.

В Сербии с момента отказа её руководства ввести антироссийские санкции и закрыть авиасообщение с Москвой каждый рейс в Россию сопровождается сообщением о минировании. На данный момент перелёты выполняет авиакомпании Air Serbia.

По словам президента страны Александра Вучича, подобные анонимные сообщения регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного из европейских государств. Он отметил, что такого рода инциденты влияют на прибыль компании, однако полёты продолжаются по принципиальным соображениям.