В российском МИД напомнили о режиме эпидемии в Черногории

https://static.news.ru/photo/c1faafa8-dd71-11ea-b2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило граждан РФ, планирующих поездку в Черногорию, что там объявлен режим эпидемии в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на YouTube-канале RT, обратила внимание туристов на то, что «угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала».

Применительно к Черногории не лишним иметь в виду, что в этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии. Он действует до сих пор, — отметила Захарова.

По словам дипломата, динамика распространения COVID-19 в балканской стране имеет волнообразный характер, что не позволяет с уверенностью судить о реальной эпидемиологической обстановке.

Ранее национальный координационный совет при черногорском кабмине постановил включить Россию в список стран, гражданам которых разрешён въезд без дополнительных условий с 7 августа.

В Черногории за время пандемии выявлено 3813 случаев COVID-19 при 73 летальных исходах. Население страны — чуть более 620 тысяч человек.

Первый вице-президент Ассоциации туроператорв России Владимир Канторович, комментируя решение Черногории открыть границу для россиян, отметил, что гражданам РФ будет сложно попасть в балканскую страну в ближайшее время, так как делать это придётся «окольными путями». Представитель АТОР уточнил, что официальный вылет в Черногорию возможен только для тех граждан РФ, у кого там есть родственники, писал NEWS.ru.