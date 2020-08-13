В российском МИД напомнили о режиме эпидемии в Черногории

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило граждан РФ, планирующих поездку в Черногорию, что там объявлен режим эпидемии в связи с ростом числа заболевших COVID-19.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга, который
Применительно к Черногории не лишним иметь в виду, что в этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии. Он действует до сих пор, — отметила Захарова.
По словам дипломата, динамика распространения COVID-19 в балканской стране имеет волнообразный характер, что не позволяет с уверенностью судить о реальной эпидемиологической обстановке.
Ранее национальный координационный совет при черногорском кабмине постановил включить Россию в список стран, гражданам которых разрешён въезд без дополнительных условий с 7 августа.
В Черногории за время пандемии выявлено 3813 случаев COVID-19 при 73 летальных исходах. Население страны — чуть более 620 тысяч человек.
Первый вице-президент Ассоциации туроператорв России Владимир Канторович, комментируя решение Черногории открыть границу для россиян, отметил, что гражданам РФ будет сложно попасть в балканскую страну в ближайшее время, так как делать это придётся «окольными путями». Представитель АТОР уточнил, что официальный вылет в Черногорию возможен только для тех граждан РФ, у кого там есть родственники, писал NEWS.ru.
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