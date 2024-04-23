В РФ объяснили, чем для Болгарии обернется снос памятника Советской армии Сенатор Климов: снос памятника Советской армии в Софии стал проблемой Болгарии

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Снос памятника Советской армии в болгарской Софии является серьезной проблемой для граждан этой страны, которая свидетельствует о болезни общества, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Lenta.ru. Он напомнил, что за последние 1500 лет освобождение болгар тесно связано именно с Россией.

На самом деле это проблема Болгарии и болгарского народа. Я понимаю, почему нам кажется, что это наша проблема. Но это их серьезная проблема. Она говорит о болезни их общества, которая может прикончить все, что было принято называть болгарским народом, — пояснил он.

Климов отметил, что подобные действия и общественная риторика приводит к тому, что болгары, по сути, собственными руками отрезают корни и нити, которые связывали их с собственной историей. По его словам, таким образом они обрекают себя на духовное вымирание.

Ранее главный архитектор столицы Болгарии Софии дал распоряжение возобновить демонтаж памятника Советской армии, пишет Болгарское телеграфное агентство (БТА). После того как Верховный административный суд республики признал недействительным запрет на его уничтожение, с памятника сняли облицовочные плиты с надписями.