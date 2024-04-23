В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии

Фото: Hristo Vladev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный архитектора столицы Болгарии Софии дал распоряжение возобновить демонтаж памятника Советской армии, пишет Болгарское телеграфное агентство (БТА). После того как Верховный административный суд республики признал недействительным запрет на его уничтожение, с памятника сняли облицовочные плиты с надписями.

Ранее Административный суд Софии запрещал незаконное уничтожение памятника, но бронзовые фигуры к тому времени были разрезаны на части и вывезены на склад временного хранения. Первый раз решение о сносе памятника было принято еще в 1993 году. Но работы прекратили под давлением сторонников Болгарской социалистической партии. Тем не менее, монумент не раз становился объектом нападения вандалов.

Памятник советским воинам-освободителям «Алеша» нужно перевезти из Болгарии в Россию, предложил в январе заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора. По его словам, в Мурманске всегда найдется место для памятника борцам с нацизмом.

Демонтировать памятник «Алеша» предложили депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию». Согласно их заявлению, перемещение памятника является «моральным актом», который необходимо осуществить в честь истории страны.