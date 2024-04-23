Главный архитектора столицы Болгарии Софии дал распоряжение возобновить демонтаж памятника Советской армии, пишет Болгарское телеграфное агентство (БТА). После того как Верховный административный суд республики признал недействительным запрет на его уничтожение, с памятника сняли облицовочные плиты с надписями.
Ранее Административный суд Софии запрещал незаконное уничтожение памятника, но бронзовые фигуры к тому времени были разрезаны на части и вывезены на склад временного хранения. Первый раз решение о сносе памятника было принято еще в 1993 году. Но работы прекратили под давлением сторонников Болгарской социалистической партии. Тем не менее, монумент не раз становился объектом нападения вандалов.
Памятник советским воинам-освободителям «Алеша» нужно перевезти из Болгарии в Россию, предложил в январе заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора. По его словам, в Мурманске всегда найдется место для памятника борцам с нацизмом.
Демонтировать памятник «Алеша» предложили депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию». Согласно их заявлению, перемещение памятника является «моральным актом», который необходимо осуществить в честь истории страны.