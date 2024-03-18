В Приднестровье отреагировали на подрыв вертолета Ми-8 В Приднестровье возбуждено дело о диверсии после подрыва вертолета Ми-8

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Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики сообщил о возбуждении уголовного дела после подрыва вертолета Ми-8 на территории воинской части в Тирасполе, передает пресс-служба ведомства. Уточняется, что проверка ведется по статье о диверсии.

На месте происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.277 УК ПМР (диверсия), — говорится в сообщении.

Также отмечается, что удар по вертолету был нанесен с помощью FPV-дрона. Инцидент был зафиксирован 17 марта примерно в 12:00 по местному времени. Пока нет информации о тех, кто организовал операцию по ликвидации воздушного судна. На месте атаки работают криминалисты и сотрудники экстренных служб, о пострадавших информации не поступало.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотника на аэродром в Тирасполе была совершена с целью дестабилизировать ситуацию в Приднестровье. Также дипломат подчеркнула, что таким способом злоумышленники пытались посеять панику среди голосующих на выборах президента России.