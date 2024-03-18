В России объяснили удар БПЛА по аэродрому в Тирасполе Захарова: удар БПЛА по Тирасполю должен был посеять панику среди голосующих

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Атака беспилотника на аэродром в Тирасполе была совершена с целью дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на официальном сайте ведомства. По ее словам, правительство Молдавии пытается скрыть причастность Украины к удару.

Очевидно, попыткой расшатать ситуацию также в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России в этом регионе стал и удар БПЛА по аэродрому в Тирасполе, в результате которого уничтожен приднестровский транспортный вертолет, — отметила дипломат.

В то же время молдавские власти хотят отвести взгляд общественности от причастности к инциденту Киева, считает Захарова. Такое поведение правительства республики выглядит смешно, призналась она.

Ранее Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщило об атаке дронов-камикадзе на воинскую часть днем 17 марта. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело.

До этого власти Молдавии сочли неподтвержденной информацию о запуске БПЛА с территории Украины на военную часть в приднестровском Тирасполе, информировала пресс-служба Бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров. В ведомстве подчеркнули, что специалисты пришли к такому выводу, изучив видеоматериалы и обменявшись контактами с Киевом.