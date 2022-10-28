В польских городах снесли сразу четыре памятника красноармейцам

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Польши снесли памятники советским воинам Красной армии сразу в четырех городах: в Глубчице, Бычине в Опольском воеводстве, Боболице в Западно-Поморском воеводстве и в районе Сташова в Свентокшиском воеводстве. Как сообщает EADaily, снос монументов утром 27 октября транслировал в прямом эфире Институт национальной памяти Польши.

Инициатором сноса памятников выступил президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Он заявил, что монументы советским воинам в Польше являются «неисторическими памятниками» и «символом лжи», «дух которой проявляется в нынешней деятельности России».

По словам польского общественника Марчин Миколаек, проживающего сейчас в России, устроители сноса советских памятников являются «людьми без совести».

Я уже много лет называю этих людей, которые приветствуют снос хотя бы одного памятника, людьми без совести, продавшими память не только о тех, благодаря кому они живы, но и, что самое ужасное, эти люди продали и память о своём народе. Ведь были поляки, которые не скрывались в лесах, как например Армия Краева, которая в большинстве своём просто грабила мирное население, а по-настоящему воевали, — сказал Миколаек.

Обелиск в Глубчицах представлял собой фигуру советского солдата с автоматом, установленную на постаменте бывшей колонны Победы, увековечивающей прусские победы конца XIX века. На памятнике была табличка с надписью: «Честь и слава воинам Советской армии, павшим за освобождение Глубчицкой земли».

С 1997 года в Польше уничтожили более 400 памятников советским бойцам Красной армии, освободившим поляков от немецко-фашистских захватчиков. В настоящее время таких монументов осталось всего 60, они по решению властей Польши также будут уничтожены.

27 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов. По словам спикера Кремля, при освобождении Польши от нацистов погибло очень много русских, а также жителей республик, которые тогда входили в состав Советского Союза.