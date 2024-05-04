В Польше боятся удара России из-за размещения ядерного оружия США в стране Mysl Polska: будущее Польши окажется под вопросом из-за ядерного оружия США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Будущее Польши окажется под вопросом в связи с рисками эскалации конфликта в Европе в случае размещения ядерного оружия США в республике, пишет польское издание Mysl Polska. Журналисты заявили о возможном ударе со стороны России ракетами с ядерным начинением.

Как будет выглядеть Польша и ее жители после массированного удара российских ракет с ядерными боеголовками, направленных на расположенное в Польше американское ядерное оружие, — задались вопросом в издании.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы разместить ядерное оружие США. Глава республики подчеркнул, что этот вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время». По его словам, размещение оружия в Польше может пройти в рамках укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

Комментируя слова Дуды, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша напугала США этим заявлением. Он пояснил, что Польша стремится быть впереди телеги. Песков добавил, что в США и ряде европейских стран поспешили заявить, что не имеют соответствующих планов.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в свою очередь, отмечал, что появление ядерного оружия в Польше представит серьезную опасность для России. Он подчеркнул, что в ответ Белоруссии и России потребуется разместить собственные установки на границе для обеспечения безопасности.