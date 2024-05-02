Политолог оценил последствия появления ядерного оружия в Польше Политолог Журавлев: ядерное оружие в Польше представит опасность для России

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Появление ядерного оружия в Польше представит серьезную опасность для России, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Комментируя ситуацию «360», политолог подчеркнул, что на фоне этого Белоруссии и России потребуется разместить собственные установки на границе для обеспечения безопасности.

А это деньги, это силы, это время, это сами ядерные установки, потому что их надо где-то взять и куда-то передвинуть. И расчет, я думаю, с ядерным оружием как раз на то, что это заставит Россию дополнительные усилия применить — «авось надорвется», — уточнил Журавлев.

Политолог отметил, что Польша планирует стать главным государством в Европе, для чего поляки и пытаются показать военную мощь. Милитаризация и усиление армии необходимы государству, чтобы «обосновать свои претензии» на территории Украины, отметил эксперт.

Есть страны, существование которых Польша признает с большой ухмылкой. Я имею ввиду Литву, Белоруссию и Украину. Польша видит себя в границах Польши XVII века, когда все эти страны входили в состав Польши. И для того, чтобы обосновать свои претензии до великой державы, им нужна армия, — пояснил политолог.

Командование Вооруженных сил Польши ранее сообщило, что в первых числах мая осуществит массовую переброску военной техники на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью. Варшава связала перемещение военных с проведением учений НАТО Steadfast Defender 2024.