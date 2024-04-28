В Кремле заявили о стремлении Польши быть «впереди телеги» Песков: Польша напугала США заявлениями о ядерном оружии

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Анджей Дуда

Польша напугала США, заявив о возможности размещения у себя американского ядерного оружия, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на заявление польского лидера Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить американское ядерное оружие на своей территории.

Польша всегда пытается быть впереди телеги. Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в Соединенных Штатах и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет, — отметил Песков.

Песков считает, что европейские лидеры всячески «нагнетают напряженность» и пытаются «оболванить» своих граждан страшилками про Москву. Так они прикрывают свои внутриполитические и экономические проблемы, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Дуда подтвердил готовность Польши разместить на своей территории ядерное оружие США. Глава республики подчеркнул, что этот вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время». По словам президента, размещение оружия в Польше может пройти в рамках укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос, планирует ли военный блок размещать ядерное оружие на территории Польши. Он поспешил заверить, что руководство Альянса не собирается вносить изменения в конфигурацию своих ядерных сил.