В парламенте Казахстана объяснили отставки зятьёв Назарбаева

Депутат парламента Казахстана Ерлан Саиров объяснил отставку двух зятьёв экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. По его словам, Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев были уволены в рамках реализации реформы действующего главы государства Касым-Жомрата Токаева, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Эти кадровые изменения знаковые для страны. Речь идёт фактически о деолигархизации казахстанской экономики. Процессы начались, — рассказал Саиров.

Он уточнил, что такие меры должны положительно сказаться на ситуации в стране. Депутат отметил, что в Казахстане существуют проблемы справедливого распределения общественных благ, поэтому Токаев и начал реализовывать такую реформу. Он также заметил, что подобные кадровые перестановки не являются сенсацией.

Сегодня в Казахстане идёт процесс именно смены элит и создание нового Казахстана, о котором сказал президент Токаев. Я думаю, что из этого делать какую-то экстраординарную новость не нужно, — добавил Саиров.

Ранее два зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев — покинули руководящие посты в крупных национальных компаниях республики. Речь идёт о QazaqGaz и «КазТрансОйл».

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. В республике был введён режим чрезвычайного положения, а затем по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ туда направили миротворческие силы. Впоследствии они начали покидать республику, выполнив стоявшие перед ними задачи.