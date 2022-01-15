Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в нацкомпаниях

Два зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев — покинули руководящие посты в крупных нацкомпаниях республики. Речь идёт о «КазТрансОйл» и «КазТрансОйл». Об этом сообщает госфонд «Самрук-Казына».
14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве Председателя Правления АО «Национальная компания «QazaqGaz», согласно поданного заявления, <...> прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», — говорится в сообщении.