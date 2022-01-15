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Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в нацкомпаниях

13:13, 15 января 2022
Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в нацкомпаниях Димаш Досанов Фото: nbf.kz
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Два зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев — покинули руководящие посты в крупных нацкомпаниях республики. Речь идёт о «КазТрансОйл» и «КазТрансОйл». Об этом сообщает госфонд «Самрук-Казына».

14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве Председателя Правления АО «Национальная компания «QazaqGaz», согласно поданного заявления, <...> прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», — говорится в сообщении.

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