Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в нацкомпаниях

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что операция по отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан была разработана им вместе с российским лидером Владимиром Путиным. На это глава государств потребовалось не более одного часа, сообщает «БелТА».

Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа, — цитирует агентство Лукашенко. Он пояснил,...