В Париже украинок выгнали из ресторана со словами «Да здравствует Путин!»

Фото: Соцсети

Сотрудник парижского ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал из заведения двух украинок, сообщил в Twitter заммэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель. Он опубликовал видео с инцидентом, на котором видно, как сотрудник заведения объяснил посетительницам, что он поддерживает президента России Владимира Путина, и жестом попросил гостей покинуть ресторан.

Да здравствует Путин! Пока, — сказал работник заведения.

В свою очередь Ромеро-Мишель назвал неприемлемым такое поведение работника ресторана. По его мнению, владельцы заведения должны будут объяснить случившееся и понести ответственность.

Ранее стало известно, что на концерте певицы Земфиры на Кипре охранники отбирали украинские флаги у зрителей. Во время выступления на сцену бросили один из них, однако исполнительница тут же унесла его за кулисы.