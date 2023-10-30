В Одессе прогремели два взрыва На Украине сообщили об атаке на судоремонтный завод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессе прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua». По словам очевидцев, в течение нескольких минут прозвучали два громких хлопка. В Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

Сообщается, что в Одессе атаковали судоремонтный завод. Эту информацию подтвердил украинский депутат Алексей Гончаренко. Местные жители сообщают, что слышали взрывы в центре города, в микрорайоне Черемушки, а также в поселке Таирова.

Минувшей ночью несколько взрывов также раздались в городе Днепр и его окрестностях. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлялась воздушная тревога. Предупреждения об опасности с воздуха прозвучали на территории Николаевской области, а также части Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем украинских властей. В Киеве информацию о взрывах и возможных разрушениях не комментировали.

Несколько дней украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Измаильском районе Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Известно, что там находится крупнейший в регионе порт на реке Дунай.