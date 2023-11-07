Военкомы вывели всех мужчин из пассажирского автобуса в Одессе

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В Одессе сотрудники военкомата остановили автобус и вывели из него всех мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, сообщает Telegram-канал Klymenko Time. Инцидент произошел утром, когда люди ехали на работу.

Внезапная остановка вызвала недовольство оставшихся в салоне пассажиров. Они нецензурно отзывались о «виновниках» задержки и задавались вопросом, почему те сами не едут в зону боевых действий.

В октябре сообщалось, что желающие избежать отправки на фронт украинцы при тайном пересечении границы с Румынией сталкиваются с таким испытанием, как встреча с лесными хищниками, например медведями и волками, которые водятся в Карпатских горах. Более того утверждалось, что в том районе действуют снайперы.

Ранее бывший советник офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться, а в отношении уклонистов будут применяться более радикальные меры. По словам экс-советника, не исключено, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу сотрудников, не состоящих на учете в военкомате. На кону вопрос выживания, поэтому отправляться в места боевых действий придется «многим, если не всем», заключил Арестович.