В Нидерландах заявили о риске «эффекта домино» в газовом кризисе Нидерландский министр Йеттен: газовый кризис в одной стране ЕС затронет всю Европу

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Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что газовый кризис в одной стране ЕС способен вызвать «эффект домино», в результате чего он распространится на всю Европу. В беседе с Politico чиновник отметил, что в Евросоюзе 27 июня одобрили законодательство, согласно которому к 1 ноября 2022 года газовые хранилища должны быть заполнены газом на 80%, в последующие годы — на 90%. Если крупные игроки ЕС не смогут этого сделать, последствия могут быть печальными для всей Европы, заключил министр.

Замечательно, если отдельные страны-члены [ЕС] смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80 процентов — особенно большие страны, такие как Германия, — то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы, — подчеркнул Йеттен.

Такие хранилища действуют в 18 из 27 стран ЕС. Нидерландец допустил, что в стране могут изучить возможность по увеличению объемов добычи на месторождении в Гронингене в случае, если в ЕС возникнут проблемы с нехваткой газа. Однако, по его словам, это будет крайняя мера, поскольку данное месторождение планируется полностью закрыть не позднее 2024 года из-за предполагаемого вреда для экологии.

26 июня с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Он указал, что если у Германии начнутся проблемы из-за нехватки природного газа, то пострадает вся Европа, поскольку немецкая экономика оказывает сильное влияние на весь блок.

24 июня министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страна находится в газовом кризисе. Он рассказал, что в Германии требуется сократить потребление газа «везде, где только можно». Хабек отметил, что из-за нехватки топлива в стране может закрыться ряд производств.