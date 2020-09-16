В Нидерландах учёный предложил хоронить людей в гробах из грибов

Учёный из Делфтского технического университета в Нидерландах Боб Хендрикс начал производство гробов из мицелия — корневой системы грибов.
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Сборка такого гроба занимает семь дней. Производство полностью экологичное — не используются даже искусственный свет и электричество. Сама конструкция практически полностью состоит из грибов, а внутри домовины растёт мох, способствующий более быстрому разложению тела.
Гроб сгнивает в земле в течение 30-45 дней, а тело, которое остаётся в удобренной земле полностью разлагается за два три года, тогда как при захоронении в обычном гробу этот процесс может занять более 10 лет. Теперь изобретатель хочет усовершенствовать технологию. В частности, он намерен сделать так, чтобы грибы прорастали на поверхность, сигнализируя о захоронении, и заменяя таким образом цветы,
Как рассказывает сам Хендрикс, идея создания такого гроба ему пришла после вопроса незнакомого ребёнка. В 2019 году во время одной из выставок, где учёный демонстрировал прототип дома из мицелия, у нему подошла некая девочка и спросила, возможно ли оставить в таком доме бабушку, если она умрёт. Это натолкнуло Хендрикса на мысль производить из мицелия гробы.
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