В Нидерландах учёный предложил хоронить людей в гробах из грибов

https://static.news.ru/photo/1b862960-f827-11ea-849c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dezeen

Учёный из Делфтского технического университета в Нидерландах Боб Хендрикс начал производство гробов из мицелия — корневой системы грибов.

Об этом сообщает издание Dezeen. По его данным, исследователь уже выпустил десять экземпляров. Такие гробы удобряет и очищает землю, а погребенное тело разлагается в несколько раз быстрее. Сам Хендрикс называет своё изобретение «живым гробом», официально проект называется Loop Cocoon.

Сборка такого гроба занимает семь дней. Производство полностью экологичное — не используются даже искусственный свет и электричество. Сама конструкция практически полностью состоит из грибов, а внутри домовины растёт мох, способствующий более быстрому разложению тела.

Гроб сгнивает в земле в течение 30-45 дней, а тело, которое остаётся в удобренной земле полностью разлагается за два три года, тогда как при захоронении в обычном гробу этот процесс может занять более 10 лет. Теперь изобретатель хочет усовершенствовать технологию. В частности, он намерен сделать так, чтобы грибы прорастали на поверхность, сигнализируя о захоронении, и заменяя таким образом цветы, передаёт журнал «Нож».

Как рассказывает сам Хендрикс, идея создания такого гроба ему пришла после вопроса незнакомого ребёнка. В 2019 году во время одной из выставок, где учёный демонстрировал прототип дома из мицелия, у нему подошла некая девочка и спросила, возможно ли оставить в таком доме бабушку, если она умрёт. Это натолкнуло Хендрикса на мысль производить из мицелия гробы.

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