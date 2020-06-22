В Нидерландах приняли к рассмотрению жалобу России на решение по делу ЮКОСа

https://static.news.ru/photo/a16db9ca-b49e-11ea-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение апелляционного суда Гааги о выплате более $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

Действительно, кассационная жалоба была признана приемлемой, — цитирует ТАСС сообщение официального представителя инстанции Теа Тьердема.

Она добавила, что начался письменный обмен документами между сторонами, как это предусмотрено административной предварительной фазы.

Ранее сообщалось, что суду предстоит рассмотреть по существу приведённые Москвой доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права.

Первоначально арбитраж постановил взыскать с России $50 млрд долларов в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Это решение по требованию РФ было отменено Окружным судом Гааги, однако в феврале 2019 года Апелляционный суд Гааги вновь вынес решение в пользу акционеров. С учётом пеней сумма выросла на $7 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение гаагского суда «политически ангажированным актом». Она подчеркнула, что решение было вынесено в нарушение надлежащих правовых процедур и будет обжаловано.