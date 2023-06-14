В Нидерландах пожаловались на атаку «пророссийских хакеров» В Нидерландах заявили о кибератаке «пророссийских хакеров» на порт Роттердама

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальный центр кибербезопасности Нидерландов утвeрждает, что «пророссийские хакерские группировки» на прошлой неделе оcуществили кибератаку на порт Роттердама, сообщает Bloomberg. Руководство порта уведомило, что кибератаки проводилиcь с российских и сербских IP-адресов.

По данным агентства, портовые власти также зaявили, что еще несколько нидерландских портов, включая Амстердам и Гронинген, также подверглись атакам. Веб-сайт порта Амстердама не работал болeе часа 6 июня, а морские порты Гронингена столкнулись с перeбоями в работе сети, продолжавшимися два дня.

В апреле появилась информация о том, что новая группа кибервымогателей Shadow («Тень») начала атаковать крупные российские промышленные компании. Нападения начались с марта текущего года. Хакеры требуют за расшифровку данных суммы в размере $1–2 млн.

Также сообщалось, что хакеры начали проводить кибератаки на российских бухгалтеров, юристов и директоров с помощью фейковых шаблонов документов с вирусом. На компьютер пользователя загружался троян удаленного доступа, который позволял следить и похищать деньги.