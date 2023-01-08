В НАТО отклонили запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово Вучич: НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Руководство НАТО отклонило запрос Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink. Он отметил, что это был ожидаемый ответ.

Они в своем тщательно составленном письме правительству Сербии, которое и я получил, написали, что нет потребности для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию, при этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН, — сказал Вучич.

1 января премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о намерении увеличить число солдат НАТО и бронетехники на территории самопровозглашенной республики. По его мнению, за счет этого в регионе повысится безопасность. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду удалось избежать конфликта с военно-политическим блоком по вопросу Косово.

До этого миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте «Ярине» на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. К КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.