Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово на фоне митинга

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны Рашки на фоне митинга с участием сербов, передает Kosovo Online. По информации портала, к КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.

Сегодня ночью на окрестных проселочных дорогах мы заметили более 15 джипов Hummer и несколько грузовиков KFOR, также говорят, что они кое-где натянули колючую проволоку, — рассказал один из очевидцев.

По данным РИА Новости, активисты молодежных правых движений Сербии в районе 13:00 (15:00 мск) под девизом «Никогда не будет границы, Косово — это Сербия!» собрали более 100 человек с флагами в десятках метрах от въезда на неработающий КПП.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что США выступают против возвращения сербских силовиков в Косово и Метохию. Так он ответил на вопрос журналистов об инициативе Белграда вернуть силовиков в указанные регионы по резолюции СБ ООН 1244.