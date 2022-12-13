США выступили против возвращения сербских силовиков в Косово и Метохию

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Габриэль Эскобар

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что США выступают против возвращения сербских силовиков в Косово и Метохию. Так он ответил на вопрос журналистов об инициативе Белграда вернуть силовиков в указанные регионы по резолюции СБ ООН 1244, пишет ТАСС.

Мы это категорически отвергаем. Мы это вообще не поддерживаем, — заявил находящийся с визитом в Приштине Эскобар, добавив, что не верит в реальность развития событий.

Ответ Эскобара прозвучал в связи с заявлением президента Сербии Александра Вучича о направлении запроса в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) на размещение одной тысячи сербских силовиков на территории Косов и Метохии согласно резолюции СБ ООН 1244.

Ранее политолог Елена Гуськова поделилась мнением, что руководство Республики Косово накаляет ситуацию на сербской границе с целью вынудить Запад принять страну в ООН, Евросоюз и НАТО. При этом, по ее словам, косовские албанцы на самом деле не готовы ко вступлению в ЕС и самостоятельности в принципе — они стремятся объединиться с Албанией и албанцами из Македонии и Черногории.