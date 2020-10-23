В Мюнхене пустили с молотка манускрипт речи Гитлера

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Вакцинация жителей ФРГ от коронавирусной инфекции может начаться уже в 2020 году, власти страны начали подготовку к ней.

Немецкий Минздрав направил правительствам федеральных земель письма с поручением до 10 ноября сообщить адреса региональных прививочных центров. Планируется, что во всей стране создадут около 60 таких учреждений, а их количество...