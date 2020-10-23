В Мюнхене пустили с молотка манускрипт речи Гитлера

В Мюнхене продали с аукциона манускрипт речи Адольфа Гитлера на фоне протеста еврейской общины.
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Шестистраничный манускрипт датировался 1935 годом, его стоимость, согласно предварительной оценке, составила €6 тысяч. Дополнительно с молотка пустили серебряные столовые приборы, кофейник с инициалами и свастикой, а также открытки и салфетки.
Некоторое время назад глава «Европейской еврейской ассоциации» (EJA) Менахем Марголин назвал распродажу вещей Гитлера «безответственной» акцией.
Ранее NEWS.ru писал, что найденный на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за $495 тысяч на аукционе Hansons Auctioneer.
Как заявил бывший владелец, чайник достался ему от деда, который привёз его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны.