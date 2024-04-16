В Молдавии раскрыли, к чему приведет референдум о вступлении в ЕС Политик Шор: прозападный режим может попытаться объединить Молдавию с Румынией

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Референдум о присоединении Молдавии к ЕС может быть использован проевропейским правительством в Кишиневе в качестве основания для вхождения республики в состав Румынии, заявил в эфире телеканала «Россия 24» молдавский оппозиционер Илан Шор. По его словам, такой сценарий существует.

Мы знаем, что существует сценарий, что в случае позитивного решения на референдуме действующий прозападный режим попытается сделать все, чтобы найти форму юридическую для объединения с Румынией, потому что это позволит, по сути, обойти все процедуры и сразу стать членом ЕС, — сказал Шор.

Ранее Шор сказал, что будущее Молдавии заключается не в партнерстве с Евросоюзом или НАТО, а во взаимодействии с Россией, и это понимает «каждый адекватный» житель республики. При этом ответственность за разрыв отношений с РФ он возложил на правящую партию. Шор уверен, что сотрудничество с Москвой обязательно будет восстановлено.

Тем временем премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения страны с Молдавией внутри Евросоюза или другим путем. Политик отметил, что благодаря помощи Румынии Молдавия сохраняет устойчивость.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул в ответ на это резюмировала, что автономия объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Политик выразила уверенность, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат решение о выходе автономии из состава Молдавии.