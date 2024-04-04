Премьер Румынии поддержал идею объединения с Молдавией Премьер Чолаку: Румыния объединится с Молдавией в ЕС или за его пределами

Фото: Vincenzo Nuzzolese/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марчел Чолаку

Премьер Румынии Марчел Чолаку в интервью DC News поддержал идею объединения страны с Молдавией. По его словам, это произойдет внутри Евросоюза или другим путем.

Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем [другой путь], — заявил Чолаку.

Политик отметил, что благодаря помощи Румынии Молдавия устойчива. В ней живут «такие же румыны». Чолаку считает, что история была несправедлива, изменить прошлое нельзя, но можно вместе «строить будущее».

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой в эфире телеканала «Молдова 1» заявил, что предпосылок для улучшения отношений с Россией не наблюдается, сейчас они находятся на самой низкой точке за всю постсоветскую историю. Он уточнил, что это может произойти при одном условии — в случае окончания СВО.

До этого стало известно, что с 31 марта Румыния впервые начала оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Дипломаты со ссылкой на полученные из Бухареста разъяснения отметили, что подать заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.