В Молдавии сделали неожиданное заявление о России Оппозиционер Шор заявил, что видит будущее Молдавии с Россией

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Илан Шор

Будущее Молдавии заключается не в партнерстве с Евросоюзом или НАТО, а во взаимодействии с Россией, заявил оппозиционер Илан Шор в Telegram-канале. По его словам, это понимает «каждый адекватный» житель республики. При этом ответственность за разрыв отношений с РФ он возложил на правящую Партию действия и солидарности (ПДС), добавив, что сотрудничество обязательно будет восстановлено.

Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, СНГ и ЕАЭС. Это понимает и признает каждый адекватный человек в нашей стране. Пусть ПДС продолжает сжигать мосты с Россией. Мы их восстановим, сделаем еще более прочными и надежными, — написал Шор.

Дружественные отношения с Россией необходимы прежде всего самой Молдавии, добавил политик. По словам Шора, после парламентских выборов его команда не только восстановит былые связи, но еще и укрепит их.

Ранее сообщалось, что суд в Молдавии признал черно-желто-белый флаг Российской империи экстремистским символом. Отмечается, что такие флаги использовали вооруженные формирования в Донбассе. Соответствующий запрос поступил в суд от Генпрокуратуры, Минюста и Службы информации и безопасности (СИБ) страны.