Названо условие, при котором Гагаузия выйдет из состава Молдавии Гуцул: Гагаузия объявит о независимости при объединении Молдавии с Румынией

Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Евгения Гуцул

Гагаузская автономия объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией, заявила в Telegram-канале глава автономии Евгения Гуцул. Таким образом она ответила премьер-министру Румынии Марчелу Чолаку, заявившему, что в республике живут румыны. Гуцул выразила уверенность, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат решение о выходе автономии из состава Молдавии.

Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам, — заявила Гуцул.

Она добавила, что Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдавии. Гуцул подчеркнула, что автономия будет и дальше отстаивать суверенитет Молдавии вместе с полномочиями и правами региона.

Ранее СМИ сообщали, что президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении Евгении Гуцул членом правительства страны. Глава государства заявила, что «работающей на криминальную группировку» Гуцул нет там места. Санду также обвинила главу автономии в заявлениях против собственного государства.