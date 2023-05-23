В Минздраве Чехии заявили о дефиците лекарств Глава Минздрава Чехии Валек заявил о дефиците ряда лекарств в стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чехии отмечается дефицит отдельных лекарственных препаратов, среди них в том числе пенициллин, детские сиропы и инсулин. Руководитель Министерства здравоохранения республики Властимил Валек подчеркнул, что дефицит в последнее время не ослабевает, но оправдался тем, что с подобной проблемой сталкиваются жители большинства стран в мире, сообщает EADaily.

Тысячи граждан заняты поиском пенициллина, детских лекарств в форме сиропов, инсулина и других лекарственных препаратов, — цитирует главу Минздрава издание.

При этом Валек пообещал, что в ближайшее время ситуация с лекарствами стабилизируется. Он подчеркнул, что, например, пенициллина даже при улучшении положения не хватит на всех пациентов. Отмечается, что проблемы с поставками препаратов в Чехии возникают часто. Похожая ситуация наблюдалась в конце 2022 года. Специалисты уточняют, что снижение количества антибиотиков в стране вызвано неожиданным спросом, к которому не были готовы местные производители.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил, что российские производители лекарств могут получить субсидии на производство дженериков препаратов, находящихся под зарубежными патентами. Эта мера будет распространяться на стратегически значимые медикаменты.