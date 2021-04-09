Министр обороны Украины рассказал, зачем России нужна война с Украиной

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Россия может использовать обвинения в нарушении прав русскоязычных граждан в Донбассе в качестве повода для возобновления вооружённой агрессии против Киева. Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Таран.

В официальном заявлении Тарана сказано, что это может быть «как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или „новообращённых“ граждан России из-за массовой раздачи паспортов РФ». Однако, подчеркнул Таран, такое возможно только в том случае, если соответствующее решение будет принято на самом высоком уровне в Кремле.

По словам главы Минобороны, урегулирование конфликта на востоке страны необходимо вести политико-дипломатическим путём. Вместе с тем, добавил он, в отстаивании интересов Украины «не может быть никаких компромиссов».

Таран предположил, что целью наращивания военного присутствия России вблизи границ Украины может быть усиление давления «с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе и демонстрация, в том числе — ведущим государствам Запада, готовности к применению вооружённой силы». Стратегической же целью Москвы, уверен Таран, остаётся возвращение Украины под свой контроль и срыв евро-атлантического пути развития республики.

Наиболее действенным механизмом донести до России позицию международного сообщества по Украине является скорейшее принятие республики в НАТО, отметил министр обороны.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с НАТО ситуацию у границ Украины.