В метро Лондона на фото и видео попали сотни пассажиров без штанов

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники акции «В метро без штанов»

Сотни мужчин и женщин спустились в метро Лондона без штанов в рамках акции No Trousers Tube Ride, сообщает портал LadBible. Мероприятие призвано поднять настроение пассажирам в зимнее время.

Участников акции заметили на линии The Elizabeth. На фото и видео из лондонского метро пассажиры улыбаются, смеются и позируют для снимков.

Акция No Trousers Tube Ride была приостановлена в марте 2020 года из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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