Житель Новосибирска устроил фотосессию в трусах на военном памятнике

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Новосибирске мужчина решил устроить фотосессию на памятнике в честь воинов — участников локальных конфликтов. Он позировал в красных трусах и халате на постаменте с монументом БМП-2. Вместе с мужчиной также был и его персональный фотограф, осуществлявший съемку, сообщает «Сиб.фм».

Вскоре на мужчин обратили внимание очевидцы. Неравнодушные жители города стали угрожать им физическим насилием и потребовали прекратить фотосессию, а также пригрозили в следующий раз обойтись с ними не так мягко.

Бить не стали, но профилактическую беседу с участниками сомнительной акции провели, — рассказали очевидцы.

Балетные танцоры из Бурятского театра оперы и балета имени Гомбожапа Цыдынжапова ранее устроили фотосессию на свалке в поселке Турка на Байкале. Таким образом артисты попытались привлечь внимание местных жителей к экологической проблеме региона, пишет RTVI. Помимо этого, активисты занялись очисткой от мусора участка на автомобильной дороге Улан-Удэ — Курумкан. Всего танцоры собрали более 100 мешков, наполненных отходами.

Тяга блогеров к провокационным фотосессиям на фоне храмов и других святых мест связана с недостатком внимания и заниженной самооценкой, объяснила психолог Анастасия Волошина. По её словам, желание прославиться в какой-то момент снижает критическое мышление и не даёт возможности оценить последствия своих действий.