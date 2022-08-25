В Казани голая женщина пробежала шесть километров с иконой в руках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани обнаженная женщина с иконой в руках пробежала по автодороге. Протяженность забега поставила шесть километров. В полиции предположили, что у бегуньи могло произойти какое-то обострение из-за жаркой погоды, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Видео произошедшего появилась в Сети. На кадрах видно, как женщина бежит навстречу по проезжей части навстречу движущемся транспорту, держа перед собой икону.

Первоначально сообщалось, что она в итоге попала под машину, но в полиции заявили, что ДТП с участием женщины не было.

Ее не сбивали, ДТП не было. По словам очевидцев, она пробежала с этой иконой в руках около шести километров. Видимо, она устала и решила полежать. Её просто накрыли, чтобы она не обгорела на солнце. <...> Видимо, из-за жары какое-то обострение, — сказали в полиции.

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