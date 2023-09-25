В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС Гросси: на Запорожской АЭС сохраняется нестабильная обстановка

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

На Запорожской АЭС сохраняется нестабильная обстановка, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит ТАСС, атомное агентство не прекращает там свою деятельность.

Мы продолжаем нашу работу на ЗАЭС, как вы можете видеть из почти ежедневных сводок оперативной информации о ситуации на станции — она остается очень, очень нестабильной, — заявил он.

21 сентября Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что агентство не располагает мандатом для политических оценок.

Запорожская АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. Она расположена в городе Энергодаре, включает в себя шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. С конца февраля 2022 года контролируется российскими военными. Периодически станция подвергается обстрелам. Ни одна из сторон конфликта на Украине не взяла на себя ответственность за инциденты.

Ранее Гросси заявил, что применение снарядов с обедненным ураном не несет значительных радиологических последствий. Так он отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон планирует передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном к моменту поставки танков M1 Abrams. Предполагается, что первые танки могут быть доставлены на Украину уже осенью.