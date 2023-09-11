В МАГАТЭ оценили вред от использования снарядов с обедненным ураном Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии последствий от снарядов с ураном

Фото: Staff Sgt. Nicholas Perez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Применение снарядов с обедненным ураном не несет значительных радиологических последствий, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он выступил на пресс-конференции, приуроченной к открытию сентябрьский сессии Совета управляющих организаций.

С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий [от применения боеприпасов с обедненным ураном], — заявил Гросси.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что Вашингтон планирует передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном к моменту поставки танков M1 Abrams. По ее словам, первые танки могут быть доставлены на Украину уже осенью. По данным источников издания Politico, всего Киеву могут передать десять танков. В новый пакет военной помощи также могут войти и другие вооружения, в том числе баллистические ракеты дальнего радиуса ATACMS. Однако официально об их передаче Киеву объявлено не было.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее объяснил, какая российская техника может защитить от баллистической ракеты ATACMS. По его мнению, она легко сбивается или перехватывается системами «Бук», «Тор», «Панцирь», а также ЗРК С-300 и С-400. В случае необходимости ракета также может быть перехвачена самолетами МиГ-31.