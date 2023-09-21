Гросси отказался отвечать, кто обстреливает ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty|Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС. Он также отметил, что агентство не располагает мандатом для политических оценок.

Мы не судьи, <...> мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты. Мы постараемся дать оценку на данный момент. До этого мы не смогли этого сделать. <...> Мы должны быть технически уверены в том, что можем сказать, — сказал Гросси.

Запорожская АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. Она расположена в городе Энергодаре, включает в себя шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. С конца февраля 2022 года контролируется российскими военными. Периодически станция подвергается обстрелам. Ни одна из сторон конфликта на Украине не взяла на себя ответственность за инциденты.

Ранее Гросси заявил, что применение снарядов с обедненным ураном не несет значительных радиологических последствий. Так он отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон планирует передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном к моменту поставки танков M1 Abrams. Предполагается, что первые танки могут быть доставлены на Украину уже осенью.