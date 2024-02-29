В Лондоне рассказали, что делают британские военные на Украине Sky News: британские военные на Украине тренируют ВСУ

Фото: army.mod.uk

Военные Соединенного Королевства на Украине обеспечивают безопасность британских дипломатов и тренируют ВСУ, заявили Sky News в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака. Там отметили, что речь идет об «очень небольшом» количестве военнослужащих.

Ранее в канцелярии премьера уже признавали, что на Украине присутствуют представители королевства, которые содействуют ВСУ. При этом там заявили, что у Великобритании нет планов по «широкомасштабному размещению» там своих войск.

Поводом для комментария послужили слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах отправить в Киев сухопутных войск стран Запада. По его словам, этот вопрос обсуждали участники конференции по Украине, однако прийти к консенсусу не удалось. Однако французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

Тем временем, британский депутат Боб Сили заявил, что ВСУ могут потерпеть сокрушительное поражение из-за нехватки боеприпасов. По его словам, в российской армии наблюдается полностью противоположная ситуация. В то время как украинские вооруженные силы страдают от нехватки вооружений, военная промышленность России же только растет, отметил он. Украину ждет разгром, если западные державы не приложат больше усилий по оказанию военной поддержки, считает депутат.