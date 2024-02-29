«Украину ждет катастрофа»: в Великобритании заявили об угрозе для ВСУ The Spectator: ВСУ грозит поражение из-за дефицита боеприпасов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут потерпеть сокрушительное поражение из-за нехватки боеприпасов, заявил британский депутат Боб Сили в своей статье для The Spectator. По его словам, тяжелая ситуация, складывающаяся для Киева на поле боя, во многом связана с тем, что США и страны Евросоюза не выполняют данные ему обещания. Речь идет о поставках вооружений и снарядов.

Сили подчеркнул, что в российской армии наблюдается полностью противоположная ситуация. В то время как украинские вооруженные силы страдают от нехватки вооружений, военная промышленность России же только растет. Украину ждет разгром, если западные державы не приложат больше усилий по оказанию военной поддержки, считает он. По мнению депутата, украинцы уже обсуждают, какой город окажется под контролем ВС РФ следующим, а солдаты недовольны командованием.

На востоке страны, куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим. Солдаты злятся, потому что их соратники погибают из-за нехватки боеприпасов. Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа, — подытожил парламентарий.

В свою очередь аналитики издания Asia Times отмечают, что в странах Запада также сложилась проблема с боеприпасами. По их мнению, именно нехватка вооружений и снарядов станет главной проблемой для НАТО в случае гипотетического конфликта с Россией.